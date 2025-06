Srebrenica 30 anni dopo | da Trieste il viaggio dopo il genocidio

Srebrenica, 30 anni dopo: un viaggio che attraversa memoria e perdono, partendo da Trieste per ricostruire il dolore e la speranza di un’Europa che non deve dimenticare. Alla fine della Seconda guerra mondiale, ci eravamo promessi “Mai più”. Ma nel luglio del 1995, nel cuore del continente, quell’impegno è stato tradito. E oggi, quel ricordo ci guida a non voltare mai le spalle a una storia che deve insegnarci.

Nel luglio del 1995, durante la guerra in Bosnia-Erzegovina.

Circa 250 studenti e studentesse delle scuole superiori di alcune città italiane, tra cui Trieste, hanno preso parte all'undicesima edizione del progetto "Meridiano d'Europa".