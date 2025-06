Squid Game 3 il regista | Volevo un finale vero non so se sia stata una buona idea Spin off? Tra qualche anno

Il mondo di Squid Game si appresta a concludere con la tanto attesa terza stagione, ma il regista si chiede se questa sia stata davvero la decisione giusta. Tra riflessioni sulla fine e ipotesi di spin off, il futuro della serie rimane avvolto nel mistero. Una conclusione che potrebbe aprire nuove strade e sorprendere ancora i fan più appassionati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante conclusione.

Il 27 giugno arriva la terza e ultima stagione di Squid Game su Netflix. Il regista commenta la scelta di aver messo fine alla serie, chiedendosi se abbia fatto la scelta giusta, ma anche i protagonisti parlano del finale non escludendo possibili spin off. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: squid - game - regista - finale

