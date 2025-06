Spugna e nanoparticelle per ripulire i corsi d’acqua

Immagina un'innovativa soluzione per salvare i nostri corsi d'acqua: una spugna nanostrutturata in grado di catturare fosfati e metalli tossici. Un gruppo di ricerca ha sviluppato un nanocomposito rivoluzionario, offrendo speranza per un ambiente più pulito e sostenibile. Questa tecnologia promette di trasformare il modo in cui proteggiamo le nostre risorse idriche. Scopri come questa scoperta può fare la differenza.

Un gruppo di ricerca realizza un nanocomposito spugnoso in grado di assorbire fosfati e metalli dai corsi d'acqua L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

