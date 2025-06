Spring break scolastico la Regione non ha fretta e cerca un confronto ampio

In un’Emilia-Romagna che si prende il suo tempo, la riforma del calendario scolastico si inserisce in un confronto partecipato e trasparente. L’assessora Isabella Conti sottolinea: “Non sarà calata dall’alto”, perché solo così si può evitare un fallimento e garantire un futuro scolastico condiviso. La regione dimostra di voler ascoltare le voci dei giovani, perché sono loro il cuore di ogni cambiamento.

La riforma del calendario scolastico in Emilia-Romagna "non sarà calata dall'alto". Altrimenti si rischia un "fallimento". A dirlo è l'assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, che torna sul tema oggi a margine dell'incontro in Regione con l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze.

L'Emilia-Romagna si prepara a una riforma del calendario scolastico regionale che prevede l'introduzione di uno "spring break" – in realtà collocato a febbraio – e il prolungamento delle lezioni fino a giugno.

