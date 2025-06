Spreco inutile d' acqua a Villa Bonanno

L'acqua, risorsa preziosa e sempre più scarsa, viene sprecata inutilmente a Villa Bonanno, dove la fontana di Piazza della Vittoria resta attiva anche durante la siccità. Nonostante il restauro e il funzionamento dei rubinetti a pressione, molti turisti continuano a lasciarli aperti, contribuendo a un consumo eccessivo e ingiustificato in un momento di grave crisi idrica. È ora di riflettere sul valore dell'acqua e agire responsabilmente.

Siccità, siccità e poi facciamo sprecare acqua senza sosta a gruppi di turisti. Fontana di Piazza della Vittoria (Villa Bonanno) di fronte alla Questura restaurata e rimessa in funzione nell'estate del 2019: i rubinetti funzionano a pressione. Si deve tener premuto per far scorrere l'acqua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it