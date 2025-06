Sport in tv venerdì 13 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Venerdì 13 giugno si preannuncia una giornata ricca di emozioni sportive in TV, tra il thrilling del GP del Canada di F1, le sfide di ciclismo al Giro del Delfinato e l’Italvolley che si prepara a sfidare la Francia nella Nations League. Dalla mattina fino a sera, gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta: scopri tutti gli eventi, orari e programmi per non perdere nemmeno un minuto di azione!

Venerdì 13 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con le prove libere del GP del Canada di F1, il Giro del Delfinato e l’Italvolley che affronterà la Francia alla Nations League nella notte. MATTINA. 08.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo tecnico femminile a Xian: diretta streaming su World Aquatics 09.05 RUGBY (Super Rugby, semifinale) – Crusaders-Blues: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW 11.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico maschile a Xian: diretta streaming su World Aquatics 11.00 VOLLEY (Nations League) – Giappone-Serbia: diretta streaming su VBTV 11. 🔗 Leggi su Sportface.it

