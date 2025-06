Sport in tv oggi venerdì 13 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Venerdì 13 giugno si prospetta una giornata imperdibile per gli appassionati di sport, con un mix di emozioni tra motori, ciclismo, judo e tennis. Dai circuiti della Formula 1 alle sfide dei Mondiali di judo, ogni momento sarà da vivere in diretta streaming. Scopri il programma completo e non perdere nessuna delle vostre discipline preferite, perché oggi il calendario sportivo regala spettacolo e adrenalina a ogni ora!

Oggi venerdì 13 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libere del GP del Canada di F1, mentre gli amanti di ciclismo potranno gustarsi Giro del Delfinato e Giro di Svizzera femminile. Incominciano gli attesissimi Mondiali di judo e andranno in scena i quarti di finale dei vari tornei di tennis della settimana con Cocciaretto in campo. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di canottaggio, nuoto artistico, arrampicata sportiva, tiro a segno, canoa slalom. Da seguire la Nations League di volley, l'Italia affronterà la Francia nel cuore della notte di sabato.

