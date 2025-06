Sport e inclusione a Roma la seconda edizione del Festival

Unisciti a noi per celebrare il potere dello sport come strumento di integrazione e solidarietà, in un weekend ricco di emozioni e scoperte. La seconda edizione del "Festival dello sport inclusivo" trasforma lo stadio Nando Martellini in un palcoscenico di uguaglianza, dove tutti, indipendentemente dalle capacità, possono condividere esperienze e superare barriere. Perché, in fondo, lo sport è il linguaggio universale che unisce cuori e menti, creando un futuro più inclusivo.

AGI - Sabato 14 e domenica 15 giugno lo stadio 'Nando Martellini' alle Terme di Caracalla (a Roma) ospiterà la seconda edizione del "Festival dello sport inclusivo", evento nazionale promosso da creattivi aps con il sostegno di una vasta rete di associazioni, enti sportivi e istituzioni. Per l'intero weekend lo sport diventa linguaggio universale di inclusione: persone con e senza disabilità scenderanno in campo insieme, condividendo attività, esperienze e valori. Un weekend di sport e inclusione. La manifestazione, parte della Giornata Nazionale dello Sport collegata alla celebrazione del Giubileo dello Sport, si aprirà sabato mattina con l'avvio delle attività sportive e con il Foundation Day della Fondazione Decathlon, che riunisce tutti gli store della Capitale in un'unica iniziativa: la staffetta inclusiva " Side by Side ", corsa simbolica non competitiva in cui le coppie, unite da una fascia, percorreranno insieme 400 metri per testimoniare vicinanza e collaborazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sport e inclusione, a Roma la seconda edizione del Festival

In questa notizia si parla di: sport - inclusione - roma - seconda

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Il 16 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play e dei 30 anni del Fair Play in Italia.

La seconda edizione di “Derby – La festa del calcio anconetano” è partita! Tantissime realtà che fanno settore giovanile e prime squadre si incontrano una tre giorni di sport, inclusione, approfondimenti letterari dal mondo del pallone e divertimento per bambin Vai su Facebook

Sport e inclusione, a Roma la seconda edizione del Festival; Torna a Roma il Festival dello Sport Inclusivo; Roma, al via il Festival dello Sport Inclusivo, due giorni di sport, diritti e partecipazione.

Sport e inclusione, a Roma torna il Festival Italiano Scrive dire.it: Due giorni di sport e inclusione, cercando anche di promuovere uno stile di vita sano.