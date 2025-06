Spike Lee racconta la storia dell’Inter | la clip è virale | VIDEO

A pochi giorni dal Mondiale per Club negli USA, l’Inter sceglie Spike Lee, regista premio Oscar, per raccontare la sua straordinaria storia. Con "My name is my story", il club si apre a un pubblico globale, condividendo passione, vittorie e identità. Questo video virale rappresenta un ponte tra passato e futuro, un invito a scoprire l’anima nerazzurra. Preparati a vivere l’emozione di un racconto che va oltre il calcio.

A pochi giorni dal Mondiale per Club negli U.S.A., l'Inter ha affidato al regista statunitense Spike Lee il racconto della sua storia. Alla vigilia della partecipazione al Mondiale per Club, l’Inter presenta "My name is my story", il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il club ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo. Il lancio è affidato a Spike Lee, regista americano due volte premio Oscar. Il mid-form video – prodotto da Inter Media House e presentato il 10 giugno, prima della partenza dell’Inter per la FIFA Club World Cup – racconta l’Inter e la sua interpretazione del futuro, incarnata nel suo atto fondativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Spike Lee racconta la storia dell’Inter: la clip è virale | VIDEO

In questa notizia si parla di: inter - spike - racconta - storia

Spike Lee racconta la storia dell'Inter ed esulta come Dimarco - In un'inedita fusione tra cinema e calcio, Spike Lee svela la storia dell'Inter con passione e visione artista, mentre Dimarco si lascia andare a un'esultanza che trasmette tutta l'emozione del momento.

Lo scienziato fa parte di un team internazionale che lavora sui misteri del pianeta rosso Vai su Facebook

Spike Lee racconta la storia dell’Inter: la clip è virale | VIDEO; My name is my story: l’Inter si racconta ad un nuovo pubblico, il narratore è Spike Lee; My Name Is My Story.

Storie di storia racconta la prima serial killer inglese Lo riporta repubblica.it: Il 18° numero di Storie di Storia, la newsletter di Repubblica, vi racconta la sua storia curata da Davide De Leo.