Spiegato | EFL per ospitare i club europei con cambi di Coppa Carabao

Le recenti modifiche annunciate dall'EFL rivoluzionano la Carabao Cup, offrendo alle squadre europee l’opportunità di partecipare alla competizione. Questa novità, pensata per integrare meglio i team coinvolti in competizioni continentali, segna un cambiamento rispetto alle tradizionali tappe del torneo, spesso criticate dai tifosi. Quattro club della lega inferiore si preparano a vivere un’esperienza ancora più emozionante e sfidante. Scopriamo insieme cosa comporta questa innovazione nel panorama calcistico inglese.

Gli organizzatori dell'EFL hanno annunciato nuove modifiche al formato della Carabao Cup per ospitare i team in competizione in competizioni europee. Dagli anni '90, le squadre della Premier League coinvolte in Europa sono andate direttamente al terzo round della competizione, già al disappunto di alcuni fan. Ora, quattro club della lega inferiore sono destinati a sperimentare più sconvolgimenti a causa del successo dei più grandi club in Inghilterra. Modifica apportata alla Coppa Carabao. Accrington Stanley è una delle parti colpite (Credito immagine: Alamy) Gli organizzatori hanno annunciato giovedì che la Coppa Carabao avrà ora un round preliminare, che si svolge prima del primo turno della competizione.