Spello tornano le Infiorate | un weekend tra arte fede e fiori

Spello torna a incantare con le sue infiorate, un weekend tra arte, fede e fiori che trasformerà il borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto. Le creazioni floreali, realizzate solo con petali e foglie senza collanti, decoreranno le vie per il Corpus Domini, regalando uno spettacolo di colori e suggestioni uniche. Un appuntamento imperdibile per immergersi in un mare di bellezza naturale e spirituale, lasciandosi affascinare da questa tradizione senza tempo.

Spello, 13 giu. (askanews) - Nel cuore dell'Umbria, Spello si prepara a vivere l'atteso fine settimana delle Infiorate artistiche del Corpus Domini, in programma il 21 e il 22 giugno, che trasformeranno il borgo in un museo a cielo aperto lungo due chilometri, con tappeti e quadri floreali grandi fino a 70 mq, realizzati solo con petali, foglie e altri elementi vegetali, senza colla né coloranti. Lungo il percorso anche il quadro floreale con cui gli infioratori renderanno omaggio a Papa Francesco, nell'anno del Giubileo della Speranza. Questa tradizione, documentata fin dal 1602, oggi richiama decine di migliaia di visitatori: il momento clou è la "notte dei fiori", tra sabato e domenica, quando

Petali, arte e spiritualità: tornano le Infiorate di Spello

Dal 14 al 29 giugno presso la Sala Sant'Andrea "Spello Art Exhibition", mostra collettiva di arte contemporanea Inaugurazione sabato 14 giugno alle ore 17.00 L'iniziativa rientra nell'ambito del ricco programma di eventi e inizitive previste per Le Infiorate di

