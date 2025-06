Spedizione punitiva al parco | 16 preso a bastonate 6 ragazzini denunciati dalla polizia

Un episodio inquietante scuote Bologna: una vera e propria spedizione punitiva si è scagliata contro sei giovani, protagonisti di un violento pestaggio al parco. La vendetta, scatenata dall’onta di essere stati snobbati, ha portato a conseguenze gravi per uno di loro, ricoverato con gravi ferite. La repressione delle forze dell’ordine è immediata: scopriamo come si stanno muovendo per fare luce su questa vicenda e garantire giustizia.

Bologna, 13 giugno 2025 – Una spedizione punitiva in piena regola. Per cancellare l’onta di essere stato ‘snobbato’. A fine gennaio scorso un ragazzino di 16 anni era finito in ospedale con faccia e testa fracassate, preso a bastonate, pugni e calci. Sessanta i giorni di prognosi e conseguenze sanitarie lunghe, solo per essersi permesso di discutere con il coetaneo sbagliato. Ora, a cinque mesi da quei fatti, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Due Torri San Francesco sono riusciti, a seguito di una meticolosa indagine che si è avvalsa anche dell’analisi dei social, a individuare e denunciare i sei responsabili di quel violento agguato: rispondono tutti di rapina pluriaggravata in concorso e lesioni gravi e aggravate; due anche di estorsione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva al parco: 16 preso a bastonate, 6 ragazzini denunciati dalla polizia

