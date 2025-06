Special Triathlon 2025 Perché fare sport con la fibrosi cistica è possibile

Scopri come lo Special Triathlon 2025 trasforma la sfida in speranza, dimostrando che fare sport con la fibrosi cistica non solo è possibile, ma può diventare un potente strumento di solidarietà e rinascita. Unisciti a questa avventura vibrante, dove ogni pedalata e ogni nuotata rappresentano un messaggio di forza e resilienza. Perché insieme, possiamo cambiare la percezione di questa malattia e ispirare un futuro più inclusivo e speranzoso.

ANCONA – È iniziato ufficialmente oggi, venerdì 13 giugno, nella Sala giunta del Comune di Ancona, il viaggio dell'edizione 2025 dello Special triathlon per la Fibrosi cistica. Un evento che unisce sport, solidarietà e informazione, promosso dalla Lifc Marche, con Fabio Guiotto, atleta vicentino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Special Triathlon 2025. Perché fare sport con la fibrosi cistica è possibile

Il 13 giugno 2025, il Porto di Numana sarà il punto di partenza dello Special Triathlon per la Fibrosi Cistica – un evento che unisce energia, solidarietà e una grande missione.

Numana, special Triathlon per la fibrosi cistica Scrive centropagina.it: Da sempre appassionato di sport, Fabio negli ultimi anni si dedica alla triplice disciplina del Triathlon, con la squadra di Civitanova Marche.