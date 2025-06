Spazio Fumetto chiude domenica 15 giugno ma il Comune tende una mano | Potete restare fino al bando

Domenica 15 giugno segnerà la fine di un'epoca per Wow Spazio Fumetto, dopo 14 anni di passione e creatività. Tuttavia, il Comune di Milano ha deciso di tendere una mano, offrendo la possibilità di restare fino al bando per permettere a appassionati e artisti di vivere ancora qualche momento di magia. È un gesto che dimostra come, anche nelle difficoltà, l'amore per il fumetto possa fare la differenza e mantenere vivo il sogno.

Domenica 15 giugno sarà, salvo sorprese, l'ultimo giorno di apertura di Wow Spazio Fumetto in viale Campania, dopo 14 anni. La vicenda è ormai nota: scaduta la concessione dell'immobile comunale alla Fondazione Fossati, c'è il nodo del debito ancora da saldare, e intanto il Comune di Milano si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Spazio Fumetto chiude domenica 15 giugno, ma il Comune tende una mano: "Potete restare fino al bando"

