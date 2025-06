Spazio a Elisa e Cesare, regina e re di San Siro, emozioni in musica. Di Mirko Di Meo, "E se poi sono anche fragile", ha appena acceso le strade di Milano con un concerto su una bici elettrica, regalando un momento indimenticabile ai fan. Ma questo è solo l’inizio: il 18, alle 21, il grande spettacolo a San Siro, celebrando trent’anni di carriera di una delle voci più amate del panorama italiano, pronta a conquistare ancora il cuore di tutti.

di Mirko Di Meo "E se poi sono anche fragile". Così, appena qualche giorno fa, Elisa ha illuminato le strade di Milano con un breve, ma intenso concerto su una bici elettrica, dedicato ai suoi fan. È solo l’anticipo di uno degli eventi più attesi dell’estate: il 18 Elisa si esibirà a San Siro, a partire dalle 21. Trent’anni di carriera per la cantante friulana, capace di emozionarci con brani in italiano e in inglese, mescolando sonorità e generi diversi, senza mai tirarsi indietro di fronte ai nuovi stimoli. La cantautrice ha portato la tristezza e la fragilità nella sua musica sempre con gentilezza, quasi chiedendo permesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net