Spazi accoglienti prenotazioni online e psicologi su TikTok le proposte inedite degli studenti per abbattere i pregiudizi e rendere davvero accessibile il supporto psicologico a scuola

Gli studenti dell’Emilia-Romagna hanno rivoluzionato il modo di pensare al supporto psicologico scolastico, proponendo spazi più accoglienti, prenotazioni online e persino l’uso di TikTok per avvicinare i giovani ai professionisti della salute mentale. Un esempio di coraggio e creatività che mira a superare pregiudizi e barriere, rendendo il confronto con gli psicologi un gesto naturale e accessibile per tutti. Scopriamo insieme le loro proposte innovative e il cambiamento in atto.

Per la prima volta, l’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze dell’Emilia-Romagna ha portato in Aula le proprie richieste per migliorare gli spazi di ascolto nelle scuole, affiancando l’attività della Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Claudia Giudici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

