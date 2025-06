Spari tra la folla nel Napoletano ferito un uomo

Un’agguato a colpi di pistola scuote Giugliano, lasciando una scia di tensione e paura tra i residenti. In via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir, un uomo è stato ferito gravemente da almeno tre proiettili, mentre l’autore dell’attacco si è dileguato tra la folla. La scena si è svolta in un’arteria molto trafficata, rendendo difficile il primo intervento. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnate nelle indagini per fare luce sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato a colpi d’arma da fuoco a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir, dove un uomo è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola che lo hanno centrato al petto e alla gamba. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in un’arteria trafficata, sia per la presenza di auto che di pedoni. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre l’aggressore è fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, cui sono affidate le indagini. La persona ferita, 49 anni, non è in pericolo di vita ed è tuttora ricoverata nell’ospedale di Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spari tra la folla nel Napoletano, ferito un uomo

In questa notizia si parla di: ferito - uomo - spari - folla

Agguato a Vitinia: uomo ferito da colpi d’arma da fuoco - Roma, 12 aprile 2025 – Ieri mattina, un agguato ha scosso il quartiere di Vitinia, dove un uomo di nazionalità straniera è stato fatto segno a diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto.

Spari tra la folla nel Napoletano: uomo ferito al petto e alla gamba, è caccia al killer - Attimi di terrore nel pomeriggio a Giugliano (Napoli), dove un uomo è stato ferito a colpi di pistola in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi ... msn.com scrive

Spari tra la folla nel Napoletano, ferito un uomo - Agguato a colpi d'arma da fuoco a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir, dove un uomo è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola che lo hanno centrato al petto e alla gamb ... Si legge su ansa.it