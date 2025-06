Sparatoria nel parcheggio 30enne colpito da un proiettile in faccia | è grave

Una notte di paura e tensione a Rozzano, dove un violento incidente armato nel parcheggio di viale Liguria ha lasciato un giovane di 30 anni gravemente ferito al volto, colpito da un proiettile. L’episodio ha scosso la tranquillità dell’hinterland milanese, con i soccorritori immediatamente in azione per salvare le vittime. La speranza ora è che le indagini portino presto alla cattura dei responsabili e alla giustizia.

Gli spari nel cuore della notte, poi le sirene dei mezzi di soccorso e dei carabinieri. Infine la corsa in ospedale con la massima urgenza. Due uomini di 20 e 30 anni sono stati feriti da colpi di arma da fuoco in viale Liguria a Rozzano (hinterland Sud di Milano) nella notte tra giovedì e.

L'uomo, colpito da almeno un proiettile, è stato soccorso ma non ce l'ha fatta: è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate

È successo in viale Liguria a Rozzano nella notte tra giovedì e venerdì 13 giugno.