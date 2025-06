Sparatoria in Via Galloppo a Salerno 48enne ferito

Una notte di paura a Salerno, dove una sparatoria in Via Galloppo ha sconvolto la tranquillità della zona orientale. Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un episodio che ha suscitato allarme tra i residenti e i presenti nel quartiere. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, ma le indagini sono ancora in corso per fare luce su quanto accaduto. L'articolo Sparatoria in Via Galloppo a…

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della zona orientale di Salerno, precisamente in via Galloppo. Un uomo di 48 anni ha subito un grave ferimento a seguito di una sparatoria avvenuta nelle immediate vicinanze di un bar frequentato, da cui si è generata una situazione di allerta e preoccupazione tra i residenti e le persone presenti nella zona. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Sparatoria in Via Galloppo a Salerno. 48enne ferito

In questa notizia si parla di: sparatoria - galloppo - salerno - 48enne

Sparatoria a Torrione, ferito 48enne Paura nella serata di oggi nel quartiere di Torrione a Salerno, per una sparatoria verificatasi in via Galloppo. salernonotizie.it Un uomo di 48 anni sarebbe rimasto ferito da colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi di un bar, Vai su Facebook

Sparatoria a Torrione, il sindaco: Episodio isolato, la città è tranquilla e sicura; Spari in un bar di via Galloppo: 48enne ferito, si indaga; Salerno, sparatoria a Torrione: 48enne ferito da un colpo di pistola.

Sparatoria a Torrione, 48enne ricoverato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” Si legge su salernonotizie.it: Stampa E’ ricoverato, in codice rosso, all’ospedale Ruggi di Salerno, il 48enne trasportato d’urgenza con un’ambulanza del servizio 118 della Croce Rossa, a seguito della sparatoria avvenuta ieri sera ...