Sparatoria a Rozzano uomo di 30 anni colpito al volto | è in fin di vita

Una notte di paura e tensione scuote Rozzano, dove una sparatoria in viale Liguria lascia un uomo di 30 anni in condizioni gravissime. La città , già tristemente nota per episodi violenti, si trova ora di fronte a un nuovo episodio di violenza che mette in discussione la sicurezza della comunità . Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e garantire giustizia. La speranza è che si possa fermare questa spirale di violenza prima che sia troppo tardi.

Una nuova sparatoria, questa volta nel cuore della notte, sconvolge Rozzano, città salita più volte all’onore della cronaca nera dopo l’istituzione della zona rossa. Il “far west” è andato in scena verso l’1 di venerdì 13 giugno in viale Liguria: nello scontro a fuoco, su cui indagano i carabinieri, sono rimasti feriti un ragazzo di 20 e un uomo di 30: quest’ultimo sarebbe in condizioni gravissime, lotta tra la vita e la morte. è ricoverato all’Humanitas di Rozzano proprio come il 20enne che però non è in pericolo. Sparatoria al campo rom, uno dei feriti portato a folle velocità all’Humanitas: danni e paura in ospedale Le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria a Rozzano, uomo di 30 anni colpito al volto: è in fin di vita

Sparatoria in strada a Rozzano, uomo ferito da un proiettile - Una sparatoria in strada a Rozzano ha coinvolto un uomo di circa 30 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei Glicini.

Cinque colpi di pistola, poi la fuga. A terra, ferito, un uomo di 30 anni. È successo a Rozzano. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una spedizione punitiva legata al traffico di droga. I carabinieri cercano quattro uomini fuggiti subito dopo l’agguat Vai su Facebook

