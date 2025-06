Sparatoria a Rozzano due uomini colpiti dai proiettili alla gola e in faccia | gravi in ospedale

Una notte di paura a Rozzano, dove una sparatoria ha lasciato due uomini gravemente feriti. L’evento si è consumato tra inseguimenti e colpi di arma da fuoco, lasciando la comunità sotto shock. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile di questo atto violento. Restate con noi per aggiornamenti e sviluppi sulla vicenda.

La scorsa notte due uomini sono stati inseguiti da uno scooter e poi raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco a Rozzano (Milano). Uno dei due, un 30enne, è stato colpito da due proiettili alla gola ed è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas. Il secondo, un 20enne, è stato ferito di striscio al viso. I carabinieri stanno cercando il possibile autore della sparatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sparatoria - rozzano - uomini - proiettili

Sparatoria in strada a Rozzano, uomo ferito da un proiettile - Una sparatoria in strada a Rozzano ha coinvolto un uomo di circa 30 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei Glicini.

Sparatoria a Rozzano, due uomini colpiti dai proiettili alla gola e in faccia: gravi in ospedale; Sparatoria a Rozzano, 25enne gambizzato da un killer a bordo di un’auto. Regolamento di conti amoroso?; Sparatoria in un campo rom, padre e figlio feriti da 'quattro uomini incappucciati'.

Sparatoria a Rozzano: due uomini colpiti, uno in condizioni critiche Segnala notizie.it: Una sparatoria ha scosso Rozzano, comune alle porte di Milano, nella notte tra giovedì e venerdì.