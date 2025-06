Spalletti torna subito l’offerta non può essere rifiutata

Luciano Spalletti, dopo l’addio alla Nazionale, è pronto a tornare subito in pista con un’offerta irresistibile. Il suo ritorno potrebbe cambiare le sorti di una squadra in cerca di riscatto, e le chance sono alle stelle. L’opportunità che si presenta ora sembra fatta su misura per lui, un’occasione da non perdere. Ma qual è il progetto che può riportarlo in grande stile? Scopriamolo insieme.

Luciano Spalletti può ripartire subito dopo l’addio alla Nazionale: arriva l’offerta che non può essere rifiutata L’addio alla Nazionale ha fatto rumore. Tra l’Italia e Luciano Spalletti il rapporto è finito non senza rimpianti. Il tecnico di Certaldo non è riuscito ad incidere come si sarebbe aspettato, non è riuscito a fare quello per il quale era stato chiamato al capezzale di una squadra orfana di Mancini. Delusione agli Europei, partenza disastrosa alle qualificazioni per i Mondiali 2026 e l’addio certificato prima della sfida contro la Moldova, poi vinta per 2-0. Mentre la Figc e il presidente Gravina cercano di capire quale sia il migliore nome per il ruolo di ct, con Gattuso favorito per sedersi sulla panchina azzurra, Spalletti potrebbe ripartire fin da subito con una nuova squadra. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: spalletti - subito - offerta - essere

Spalletti colpito da Rugani: «Quando gli ho detto che sarebbe stato convocato, ha fatto subito questo». Poi su Acerbi: «Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto…» - Luciano Spalletti, in vista della sfida Italia-Norvegia, ha suscitato scalpore con alcune parole rivolte a Rugani e Acerbi.

L’Al Nassr punta tutto su Spalletti: pronta un’offerta shock ? L’Al Nassr ha messo nel mirino Luciano Spalletti. Anzi, lo ha messo al primo posto nell’elenco dei successori di Stefano Pioli che la prossima stagione, a meno di sorprese, siederà sulla panchin Vai su Facebook

Luciano Spalletti può ripartire subito: offerta fuori dal mondo per l’ex CT dell’Italia; Spalletti trova subito una nuova panchina? Pronta un'offerta super dell'Al-Nassr; Spalletti può ripartire subito dopo l'Italia: pronta la grande offerta dall'Arabia Saudita.

Luciano Spalletti può ripartire subito: offerta fuori dal mondo per l’ex CT dell’Italia Da fanpage.it: Luciano Spalletti è il primo nome in cima alla lista dell'Al Nassr per rimpiazzare Stefano Pioli: offerta faraonica pronta per l'ex CT dell'Italia ...