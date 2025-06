Spal esclusa dalla Serie C 2025-26 | mancato bonifico e difficoltà economiche

Dopo la sorprendente esclusione dalla Serie C 2025-26, la Spal si trova a dover affrontare un futuro incerto, tra difficoltà economiche e problemi di bonifico non effettuato. La squadra, che aveva conquistato la salvezza con determinazione, ora si ritrova lontana dal campo. Nelle prossime ore, i club in lista d’attesa presenteranno le loro richieste di riammissione, ma il destino della Spal resta ancora tutto da scrivere.

Nelle prossime ore i club in lista d’attesa avanzeranno le eventuali richieste di riammissione. A sorpresa tra le escluse al prossimo campionato di serie C ci sarà la Spal che proprio recentemente era riuscita a guadagnarsi la salvezza al termine del doppio spareggio playout col Milan Futuro. Dopo il successo ottenuto sui rossoneri a dire addio al calcio giocato è stato l’ex Mirco Antenucci, attaccante del Picchio nella stagione 2009-10. Il suo bottino in B fatto registrare sotto le cento torri resta di 24 gol in 40 presenze. I vertici societari hanno provato a spiegare il drammatico epilogo attraverso una nota ufficiale: "Con grande rammarico, la proprietà della Spal comunica ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di serie C 2025–26. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal esclusa dalla Serie C 2025-26: mancato bonifico e difficoltà economiche

Spal retrocessa: ultima chance contro Milan Futuro per evitare la Serie D - La situazione della Spal è davvero critica: dopo una stagione deludente, la squadra si trova a un passo dalla retrocessione definitiva.

