Spagna terremoto-corruzione | Sanchez trema chi finisce nei guai

La Spagna trema, non solo per il sisma naturale ma anche per quello politico: uno scandalo di corruzione scuote il Partito Socialista e coinvolge direttamente Pedro Sánchez. Oggi, svelati audio compromettenti alimentano i sospetti e mettono in discussione la stabilità del governo. In un panorama già instabile, quali saranno le ripercussioni di questa tempesta? La politica iberica si prepara a un nuovo capitolo di tensione e incertezza.

Terremoto nella politica spagnola per un caso di presunta corruzione. Coinvolto il Partito Socialista (Psoe) del premier Pedro Sánchez. L'ultimo episodio risale alla giornata di oggi, venerdì 13 giugno: i principali media iberici hanno pubblicato alcuni audio che metterebbero nei guai i protagonisti della vicenda, tra cui l'ex numero 3 socialista ed ex fedelissimo del premier, il segretario organizzativo dimissionario Santos Cerdán. Gli inquirenti della Guardia Civil, entrati in possesso di nuovi elementi, starebbero ipotizzando possibili giri di tangenti in cambio dell'assegnazione di appalti pubblici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spagna, terremoto-corruzione: Sanchez trema, chi finisce nei guai

In questa notizia si parla di: terremoto - corruzione - spagna - sanchez

Festa della Repubblica e il "terremoto" delle indagini su corruzione e appalti, il prefetto: “C’è bisogno della collaborazione di tutti” - Il settantanovesimo anniversario della Repubblica italiana ad Agrigento si è svolto tra celebrazioni e riflessioni.

Corruzione in Spagna: Vox sfrutta la crisi del governo di Pedro Sánchez - Gli scandali di corruzione che colpiscono il partito socialista al governo stanno spalancando le porte al partito di estrema destra Vox. Secondo notizie.it

Tangenti sugli appalti, terremoto tra i socialisti spagnoli: l’imbarazzo di Pedro Sanchez. Il Pp: «Deve dimettersi» - Bufera nel partito del premier di Madrid dopo lo scandalo che investe un ex ministro e il numero 3 del Psoe. Si legge su msn.com

Caso di corruzione nel Psoe, un guaio per Sánchez: «Chiedo scusa» - Centomila per gli organizzatori, la metà secondo il governo, ma come si vede nelle foto, Plaza de Espana, nel centro di Madrid, era comunque gremita. Riporta informazione.it