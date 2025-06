spaccia eroina thai arrestato

Un'azione decisa della polizia di Pisa porta alla cattura di un giovane straniero coinvolto nello spaccio di eroina thailandese. Dopo un attento pedinamento nel comune di Vecchiano, gli agenti hanno messo fine alle sue attività illecite, evidenziando l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità . Continueremo a tenere alta l’attenzione per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il malaffare.

Bufalina (Vecchiano), 13 giugno 2025 – La polizia di Stato di Pisa, dopo un pedinamento attivato nel comune di Vecchiano, arresta in flagranza di reato un soggetto straniero di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di Pisa, nell’ambito di servizi mirati volti a combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, avviava un’attivitĂ di osservazione e conseguente pedinamento nei confronti di un soggetto straniero richiedente protezione internazionale, individuato nel territorio del comune di Vecchiano (Pisa) e addentratosi in un bosco sito al confine della provincia di Pisa, tra i comuni di Vecchiano e di Massarosa (Lucca), alla Bufalina. 🔗 Leggi su Lanazione.it