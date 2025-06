Spaccata di notte all’Alfa-Tec sfondano la vetrina a mazzate Rubati soldi e carte di credito

Una notte di paura a Grosseto: dei malviventi, armati di mazza, hanno sfondato la vetri­na di Alfa Tec, il negozio di prodotti per animali in via Aurelia Nord, rubando soldi e carte di credito. Un raid audace, avvenuto senza paura di essere scoperti, che ha lasciato sgomento tra i residenti e i commercianti. Ma cosa si nasconde dietro a questa violenta incursione? La risposta potrebbe emergere nelle prossime ore.

Grosseto, 13 giugno 2025 – Si sono avvicinati al fabbricato senza timore di essere scoperti. Ed è partito l’ assalto utilizzando una mazza per sfondare la vetrata del negozio ed entrare dentro. Il raid è accaduto la notte tra mercoledì e giovedì, all’Alfa Tec, il negozio che vende prodotti per animali, che si trova in via Aurelia Nord. Intorno a mezzanotte, come probabilmente sapevano i rapinatori, in quello stabile non c’era nessuno e dunque hanno potuto agire indisturbati sfondando prima la porta laterale e poi dentro agire indisturbati. I ladri, probabilmente più di uno, una volta dentro si sono diretti nel locale dove vengono custoditi i farmaci, all’interno del quel c’è una grossa cassaforte: l’hanno dunque trascinata in mezzo alla stanza e, usando mazze e scalpelli, sono riusciti ad aprirlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccata di notte all’Alfa-Tec, sfondano la vetrina a mazzate. Rubati soldi e carte di credito

