Spaccanapoli al via anche un 87enne alla suggestiva 10km

Spaccanapoli, la celebre corsa tra le suggestive strade del cuore di Napoli, si prepara ad accogliere un atleta speciale: Remo Destratis, 87 anni, che domenica parteciperà alla 42esima edizione della gara di 10 km. Un evento che unisce passione, storia e inclusività, dimostrando che lo sport non ha età. Domani, in un vibrante villaggio allestito in piazza Municipio, l’atmosfera si scalderà in attesa di questa affascinante sfida cittadina, simbolo di vitalità e tradizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Remo Destratis è arrivato ieri pomeriggio. Per visitare la città ma soprattutto per correre domenica 15 giugno la 42esima Spaccanapoli, gara di corsa sulla distanza di 10 chilometri che dalle 8 colorerà le strade del centro cittadino e i Decumani, con partenza e arrivo da piazza Municipio, nei pressi di palazzo San Giacomo. Ed è sempre qui che domani, sabato 14 giugno, a partire dalle 10 sarà attivato il villaggio dove gli iscritti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara e dove potrà essere perfezionata la partecipazione alla gara organizzata dalla Uisp Napoli con la collaborazione tecnica dell’associazione sportiva Stabiaequa Half Marathon. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccanapoli, al via anche un 87enne alla suggestiva 10km

In questa notizia si parla di: spaccanapoli - 87enne - suggestiva - 10km

Spaccanapoli, 35esima edizione: «Corsa più suggestiva al mondo» Da ilmattino.it: Correre per le vie storiche di Napoli, dal centro fino al lungomare: oltre 500 runners partecipano alla maratona storica, la più importante della città, la 35esima Spaccanapoli.