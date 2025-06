Sotto sfratto Cargo a Milano il negozio a rischio chiusura | 20 persone potranno perdere il lavoro

Il destino di Cargo, storico negozio di mobili a Milano, si fa incerto: uno sfratto potrebbe mettere a rischio 20 posti di lavoro e la presenza di un punto di riferimento nel cuore della città. La controversia sul canone d'affitto ha acceso i riflettori su una vicenda che coinvolge l'equilibrio tra azienda, lavoratori e il futuro del commercio locale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata situazione.

La catena di mobili Cargo ha recentemente ricevuto un avviso di sfratto per il suo storico punto vendita in piazza XXV Aprile. Al centro un contenzioso sul canone d'affitto tra l'azienda e la proprietà dello stabile.

Da quasi tre decenni, Cargo Tempio del Design è un polo imprescindibile a Milano, dove arte e creatività si incontrano tra mobili e oggetti di design.

Cargo High Tech rischia la chiusura! Dopo 36 anni in Piazza XXV Aprile a Milano, lo storico negozio è sotto sfratto. 20 lavoratrici e lavoratori rischiano il posto di lavoro. Chiediamo tutele occupazionali e una nuova sede per salvare questa realtà simbolica

