Sotto la tettoia infernale | Alza l’aria di sette gradi Ora il Comune intervenga

Sotto quella tettoia, il termometro segna sette gradi in più, trasformando il mercato di Sant’Ambrogio in una vera e propria serra. La pensilina in plexiglas, parte del restyling da due milioni di euro, sta creando disagi ai commercianti e ai clienti, rendendo difficile il lavoro nelle ore più calde. Ora, il Comune deve intervenire per mettere fine a questa emergenza estiva e ripristinare il comfort di sempre.

"Sotto quella tettoia ci sono 7 gradi in più". È la nuova emergenza del mercato di Sant'Ambrogio, dove la tanto discussa pensilina in plexiglas, realizzata come parte del restyling da due milioni di euro, sta diventando un vero problema. Con l'arrivo del caldo, il tratto trasparente della copertura si è trasformato in una serra che rende difficile lavorare. "Da mezzogiorno in poi qui fa davvero troppo caldo. La struttura trattiene il calore e peggiora la situazione: speriamo si trovi presto una soluzione", commenta Luca Menoni, presidente del consorzio del mercato di Sant'Ambrogio. Nel tratto incriminato sono stati gli stessi ambulanti a provare a difendersi: con 200 euro a testa hanno acquistato dei teloni, montati con scale e buona volontà, per cercare un po' di ombra.

