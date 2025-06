Sostenibilità ambientale Ditta premiata

La Techno Mida srl di Cornegliano Laudense è stata premiata ieri mattina nel Teatro Scientifico Bibiena di Mantova durante l’evento finale della campagna “ Artigianato, futuro del made in Italy ”, lanciata da Confartigianato, CNA e Casartigiani (a cui aderisce l’Unione Artigiani e Imprese Lodi) insieme a Fondazione Symbola e il patrocinio del MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy). È stata l’occasione per incontrare i 100 protagonisti della campagna e raccontare non solo il valore dell’artigianato italiano, ma anche la sua capacità di innovare, unire territori, generare bellezza. La Techno Mida è specializzata nella realizzazione di trattamenti anti-usura e anti-ossidazione per stampi e componenti meccanici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sostenibilità ambientale. Ditta premiata

