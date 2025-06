Sostegno paritarie Lombardia | 8,5 milioni per i docenti as 2024 25

A partire dal 17 giugno, Regione Lombardia lancia un'importante iniziativa dedicata alle scuole paritarie non comunali: un avviso pubblico con 8,5 milioni di euro per il sostegno ai docenti dell’anno scolastico 2024/25. Un passo fondamentale per garantire inclusione, qualità educativa e un futuro più equo per tutti gli studenti con disabilità. Scopri come accedere e contribuire a fare la differenza nella tua scuola.

A partire dal 17 giugno, Regione Lombardia apre l’Avviso pubblico “Dote Scuola – componente Disabilità” destinato alle scuole paritarie non comunali di ogni ordine e grado. L’obiettivo è sostenere le spese per il personale di sostegno impegnato nell’a.s. 202425, garantendo inclusione e qualità educativa per tutti gli alunni con disabilità Sostegno: chi può accedere e . Sostegno paritarie Lombardia: 8,5 milioni per i docenti a.s. 202425 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

