Sorpreso a espletare i propri bisogni in piazza Duomo | fermato e denunciato

Si è reso protagonista di un episodio sgradevole e inaspettato, suscitando preoccupazione tra i residenti e i visitatori. Una segnalazione rapida ha permesso alla polizia locale di intervenire prontamente, garantendo così ordine e sicurezza nella zona più suggestiva della città. L’atto, che ha sconvolto la serenità del luogo, sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel mantenere il decoro pubblico.

Una segnalazione da parte di cittadini allarmati ha portato, nella serata di ieri, all'intervento tempestivo della polizia locale che ha individuato e fermato un cittadino extracomunitario autore di un gesto indecoroso nei pressi di piazza Duomo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo.

