Sony non teme Nintendo Switch 2: la potenza della PS5, con i suoi 232 teraflops, garantisce esperienze di gioco straordinarie su grandi schermi. Mentre il mondo attende con trepidazione l’arrivo della nuova console Nintendo, Sony ribadisce il proprio impegno a offrire contenuti esclusivi e prestazioni elevate che fanno la differenza. L’obiettivo resta quello di distinguersi, non imitare, puntando su innovazione e qualità per conquistare ogni appassionato di gaming.

Nel pieno fermento per l’arrivo della prossima console Nintendo, Sony ha voluto chiarire la propria posizione: non teme affatto Nintendo Switch 2. Anzi, secondo il CEO Hideaki Nishino, è proprio la potenza della PS5 a garantire esperienze di gioco che non hanno rivali su schermi di grandi dimensioni. L’obiettivo resta quello di distinguersi, non imitare, puntando su prestazioni elevate e contenuti esclusivi che rappresentano un’offerta unica per gamer e creatori. Durante l’ultimo incontro con gli azionisti, Nishino ha spiegato che PlayStation 5  è progettata per offrire un’esperienza immersiva, grazie anche al controller DualSense, e che le sue prestazioni sono essenziali per una resa ottimale su televisori moderni, dove il dettaglio, la fluiditĂ e il coinvolgimento contano piĂą che mai. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sony non teme Nintendo Switch 2: la potenza è necessaria per offrire “grandi esperienze su uno schermo grande”

