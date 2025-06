Sono la mamma di una ragazzina che domani compie 14 anni nessuno dei suoi amici verrà alla sua festa | il video su TikTok fa accadere una magia

di festeggiamento, si è trovata sola. Ma grazie a TikTok, un semplice video ha trasformato la sua tristezza in una magia condivisa: amici di tutto il mondo hanno deciso di partecipare virtualmente alla sua festa, regalando a Matilda un compleanno indimenticabile. La potenza delle emozioni e della solidarietà digitale dimostra che, anche nei momenti più difficili, un click può cambiare tutto. E così, il suo sorriso splende più forte che mai.

“Mi chiamo Martina Viola e sono la mamma di una ragazzina che domani compie 14 anni”: lo dice con le lacrime agli occhi, e un’emozione evidente. Lo fa su TikTok, Martina Viola, e parla di come tutti gli invitati alla festa di compleanno di sua figlia Matilda, annunciata un mese prima, abbiano dato forfait a poche ore dall’incontro in gelateria. “Mia figlia ha creato un gruppo Whatsapp per invitare i suoi compagni di classe e oggi, il giorno prima del suo compleanno, tutti si sono rifiutati di venire (.). Come mamma sono profondamente addolorata, perché stare con me non è come stare con i ragazzi della sua età”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it