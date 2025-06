Sono io il padre della bambina | cosa ha detto l'uomo fermato per la neonata morta a Villa Pamphilj

Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi sulla tragica vicenda di Villa Pamphilj, dove un uomo fermato in Grecia rivendica la paternità della neonata trovata senza vita. La Procura di Roma continua a indagare, cercando di fare luce su questa dolorosa perdita. Quali sono le vere responsabilità e cosa si nasconde dietro questa drammatica storia? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La Procura di Roma ha spiegato che le indagini sulla donna e la bambina trovate morte a Villa Pamphilj proseguiranno ancora. L'uomo fermato in Grecia ha detto di essere il padre della piccola, informazione ancora da accertare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La procura di Roma: "L'uomo fermato in Grecia è sospettato per duplice omicidio" della bambina e della madre trovate morte a Villa Pamphili. "Ha detto di essere il padre". È un cittadino americano

