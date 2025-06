Sono incinta di Enea Secondo figlio per la conduttrice tra le più amate della televisione

In un mondo di notizie e avventure, una nota conduttrice televisiva ha sorpreso tutti condividendo una dolce novità: è incinta del suo secondo figlio, Enea. Mentre in Honduras i naufraghi affrontano nuove sfide, in Italia la sua storia romantica e famigliare si arricchisce di un nuovo, emozionante capitolo. Con un post social originale e tenero, ha raccontato al mondo il suo lieto evento, lasciando tutti senza parole…

Mentre in Honduras prosegue l’avventura dei naufraghi, in Italia una ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha deciso di condividere una notizia molto speciale. Lo ha fatto in modo tenero e originale, con un post sui social che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Nella foto si vede il pancione in primo piano e un messaggio scritto come se fosse pronunciato dal bebè in arrivo, che si rivolge affettuosamente al papà, lontano per lavoro, e al fratellino maggiore. Il post è diventato virale in poche ore, grazie anche alle dolci parole che accompagnano l’immagine: “Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - incinta - enea - secondo

“Sono incinta: posso mangiare lo sgombro in scatola?” - Salve! Durante la gravidanza, è fondamentale prestare attenzione all'alimentazione. Una delle preoccupazioni comuni riguarda il consumo di pesce, come lo sgombro in scatola, e la potenziale presenza di mercurio.

(? Enea Conti) Ancora disordini all’Istituto tecnico professionale di Lugo “Compagnoni”, già teatro del pestaggio di un 16enne da parte di alcuni suoi coetanei lo scorso 22 marzo. Una rissa sarebbe scoppiata l’ultimo giorno di scuola, venerdì 6 giugno, tra un Vai su Facebook

Roberta Morise svela il nome del secondo figlio in arrivo con Enrico Bartolini: Ti aspettiamo; Roberta Morise e Enrico Bartolini presto genitori bis: svelato il nome by AdnKkonos; Roberta Morise diventerà di nuovo mamma: ecco il sesso e il nome del secondo figlio con Enrico Bartolini.

Roberta Morise svela il nome del secondo figlio in arrivo con Enrico Bartolini: “Ti aspettiamo” - Con alcuni scatti su Instagram, la conduttrice ha svelato come si chiamerà il secondo figlio ... Secondo fanpage.it

Roberta Morise dea in bianco col pancione in bella vista, svela il nome del bebè - Delle foto magnifiche, quelle pubblicate da Roberta Morise per svelare sesso e nome del suo secondogenito: arriverà poco più di un anno dopo dal primo figlio ... Segnala dilei.it

Virginia Mihajlovic: “Sono incinta del secondo figlio, si chiamerà Leone Sinisa!”/ “Il sogno di mio padre…” - La seconda gravidanza è invece arrivata in un momento totalmente differente; ho scoperto di essere incinta ad un anno dalla morte di papà ... Segnala ilsussidiario.net