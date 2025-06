Sono entrati in Giordania i vescovi toscani partiti da Gerusalemme | stavano completando un pellegrinaggio in Terra Santa e sarebbero dovuti ripartire da Tel Aviv ma l' attacco all' Iran ha comportato la chiusura dell' aeroporto

Arezzo, 13 giugno 2025 – I vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme al termine di un pellegrinaggio in Terra Santa, si sono trovati improvvisamente bloccati a causa dell’attacco all’Iran che ha chiuso l’aeroporto di Tel Aviv. La Custodia di Terra Santa ha prontamente organizzato il loro trasferimento ad Amman, garantendo così il rientro in Italia e dimostrando come la fede possa affrontare anche le sfide più imprevedibili.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme: stavano completando il loro pellegrinaggio in Terra Santa e sarebbero dovuti ripartire da Tel Aviv stasera ma l'attacco all'Iran ha comportato la chiusura dell'aeroporto. La Custodia di Terra Santa ha allora organizzato per loro il trasferimento ad Amman per poter rientrare poi in Italia. È quanto si spiega dalla Conferenza episcopale toscana «Abbiamo passato il confine tra Israele e Giordania ad Allenby, adesso siamo su due pulmini che ci porteranno ad Amman» spiega Simone Pitossi, giornalista di Toscana Oggi che accompagna il gruppo che comprende anche sacerdoti e laici.

