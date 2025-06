Sono 500 e monitorano le aree sensibili

Un passo importante verso una città più sicura e intelligente: l’ampliamento della videosorveglianza con sette nuove telecamere, principalmente a quattro ottiche, potenzierà il controllo delle aree sensibili. Per garantire un funzionamento efficace, sarà necessario rafforzare l’infrastruttura di rete, iniziando dall’incrocio tra via Staffette Partigiane e via Cassiani. Questo intervento permetterà di monitorare la viabilità in modo più accurato e proattivo, contribuendo a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

L’estensione della videosorveglianza con ulteriori sette telecamere, la maggior parte a quattro ottiche, richiederà innanzitutto il potenziamento dell’ infrastruttura di rete a partire dall’incrocio tra via Staffette Partigiane e via Cassiani. Ciò consentirà di monitorare la viabilità in entrata e in uscita lungo viale La Marmora con due telecamere di rilevazione targhe. Per realizzare l’intervento l’infrastruttura in fibra ottica Man del Comune sarà estesa per altri 700 metri circa e sarà necessario potenziarla per almeno un altro chilometro per potenziare la videosorveglianza nell’area di via Staffette partigiane, via Cassiani e strada Canaletto sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sono 500 e monitorano le aree sensibili

In questa notizia si parla di: sono - monitorano - aree - sensibili

Più di cento nuove telecamere installate nei quartieri di Udine; Pini via Thaon de Revel, assessore Avvenente: “Intervento alla luce del sole: alberi a rischio crollo, operazione necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità”; Allarme sicurezza a Ciampino: intruso nella torre di controllo, fermato cittadino georgiano.

Viminale: no cortei in aree sensibili, frenano ripresa economica notizie.tiscali.it scrive: individuare specifiche aree urbane sensibili di particolare interesse per l'ordinato ...