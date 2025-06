Sondrio | il Tennis club di via Vanoni si rifà il look

Sondrio, il Tennis Club di via Vanoni si trasforma: nuovi spogliatoi, aree di accoglienza e uffici moderni rendono il centro sportivo ancora più funzionale e accattivante. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, questa importante ristrutturazione offrirà a tutti un ambiente all’avanguardia per praticare sport o trascorrere piacevoli momenti di relax. La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì scorso, ha approvato ufficialmente il progetto, segnando un nuovo capitolo per il benessere della comunità.

Nuovi spogliatoi, spazi per l'accoglienza e uffici: grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, il Centro sportivo di via Vanoni si completerà con uno stabile al servizio di chi vi accede per praticare sport o trascorrere il tempo libero. La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì scorso.

