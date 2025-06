Sondaggi cresce la fiducia in Giorgia Meloni | la situazione dei partiti

Dopo le ultime consultazioni, cresce la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni e nel suo governo. Mentre i riflettori sui referendum si sono spenti, i sondaggi rivelano un quadro sorprendente: un'esecutivo più saldo di quanto si pensasse, a un anno dalle prossime sfide elettorali. La domanda ora è: questa fiducia durerà nel tempo o sarà solo un passaggio? Scopriamolo insieme.

L'appuntamento con le urne è alle spalle, ma il governo Meloni resta al centro dell'attenzione anche ora che i riflettori sui referendum si sono spenti. A un anno dalle prossime elezioni, gli italiani si esprimono nei sodaggi e i numeri, stavolta, sorridono all'esecutivo. La rilevazione Dire-Tecnè fotografa una situazione che molti, fino a pochi mesi fa, non avrebbero immaginato così solida. Anche se nel borsino dei ministri c'è chi vola e chi resta indietro. Fiducia in ripresa e centrodestra in consolidamento. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra il 10 e l'11 giugno, la fiducia nel governo Meloni cresce di 3 punti percentuali, mentre cala la sfiducia.