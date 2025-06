Solstizio d’Estate Ricordando Oliviero Toscani

Solstizio d’Estate torna a illuminare le affascinanti atmosfere di Pruno, Volegno e Cardoso, celebrando dieci giorni di cultura, arte e memoria. Questa edizione speciale si apre con un omaggio imperdibile a Oliviero Toscani, attraverso la mostra "I bambini ricordano. Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944", un percorso emozionante che unisce immagini e testi lungo i vicoli dei paesi, per mantenere vivo il ricordo e l’eredità del grande fotografo e della storia italiana.

"Il Solstizio d’Estate", la rassegna che da oggi anima per 10 giorni Pruno, Volegno e Cardoso, si apre alle 21, appunto a Volegno con l’inaugurazione della mostra fotografica "I bambini ricordano. Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944" un omaggio al grande Oliviero Toscani, scomparso lo scorso 13 gennaio. La mostra è diventata un percorso diffuso di immagini e testi che è stato allestito per i vicoli dei paesi di Volegno e Pruno, in modo che il racconto fotografico di Toscani sia visibile e ammirabile per tutta la durata della rassegna. Dopo l’inaugurazione della mostra la serata prosegue con lo spettacolo teatrale: "A piazza delle Erbe!). 🔗 Leggi su Lanazione.it