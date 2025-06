Solo su Discovery+ la diretta integrale della 24h di Le Mans 2025 L’ultima su Sky?

Se sei appassionato di motori e non vuoi perderti nemmeno un minuto della leggendaria 24h di Le Mans 2025, questa è la tua occasione. Solo su Discovery+ potrai vivere in diretta integrale l’edizione numero 93, con accesso illimitato e on demand dal Circuit de la Sarthe. Un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport, che conclude un’epoca di trasmissioni su Sky. Preparati a vivere emozioni uniche e a seguire ogni sorpasso e ogni momento di gloria.

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 solo il servizio Discovery+ trasmetterà in diretta integrale la 93ª edizione della 24h di Le Mans con accesso illimitato sul Circuit de la Sarthe, LIVE e on demand, all'evento per eccellenza nel mondo del motorsport a ruote coperte. Sui canali Eurosport andrà in onda tutta la gara, tranne .

