Solo minacce | i cinesi non controllano Pirelli

L'assemblea degli azionisti di Pirelli ha approvato con successo i conti per il 2024, consolidando la fiducia nel futuro dell'azienda. Nonostante le opposizioni di Sinochem, il management si prepara a distribuire dividendi da 250 milioni e a mantenere incentivi e remunerazioni. La scena è pronta per nuove sfide e opportunità : cosa riserva il prossimo capitolo per questa icona dell’industria italiana? Scopriamolo insieme.

L’assemblea degli azionisti ha approvato a maggioranza i conti relativi al 2024. Sinochem, che giĂ li aveva bocciati in sede di cda, ha ribadito il no ma non è servito a ribaltare gli equilibri. Dividendi da 250 milioni. Via libera anche su remunerazione e incentivi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Solo minacce: i cinesi non controllano Pirelli

Pirelli, il bilancio approvato anche senza Sinochem. Il 37% dei cinesi non basta ad avere il controllo dell'assemblea Scrive msn.com: Il controllo di Pirelli resta il terreno di scontro, anche in assemblea, tra Sinochem e il management ma i numeri forniscono una prova alla tesi del cda.