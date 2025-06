Solo in questo museo di Roma puoi vedere insieme Van Gogh Klimt e Monet

Solo in questo museo di Roma puoi ammirare insieme opere di Van Gogh, Klimt e Monet, un vero paradiso per gli appassionati d’arte. Nel cuore del quartiere Flaminio, tra storia e natura di Villa Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea apre le sue porte a un viaggio tra culture, epoche e stili. Un’esperienza unica che ti farà scoprire il mondo dell’arte come non l’hai mai vissuto prima.

Nel cuore del quartiere Flaminio, affacciata su Viale delle Belle Arti e immersa nella cornice storica e naturale di Villa Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) è molto più di un museo: è un crocevia di culture, linguaggi, epoche, tensioni estetiche. Dal 1883, la GNAMC accoglie, custodisce e racconta l’evoluzione dell’arte italiana e internazionale tra XIX e XXI secolo, offrendo un viaggio potente e variegato tra modernità e contemporaneità. Leggi anche: — 3 MOSTRE DA NON PERDERE ASSOLUTAMENTE A GIUGNO NEI PIÙ BEI BORGHI D’ITALIA Con oltre 20.000 opere, tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e video, la Galleria è un luogo vivo, che unisce passato e presente in un continuo dialogo tra le avanguardie storiche e le nuove sperimentazioni. 🔗 Leggi su Funweek.it

