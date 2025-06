Solidarietà di Claudia Sheinbaum a Cristina Kirchner dopo sentenza Corte Suprema Argentina

Tutta la nostra solidarietà a Cristina Fernández de Kirchner in questo momento difficile. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha espresso il suo sostegno alla ex-presidente argentina, condannata per questioni legate alle opere pubbliche. Un gesto che sottolinea l'importanza dell'unità e della solidarietà tra leader latinoamericani, in un contesto politico sempre più complesso. La vicenda mette in luce le sfide della politica regionale e l'impegno a difendere la giustizia e i diritti di tutti.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha commentato la sentenza della Corte Suprema dell'Argentina che ha confermato la condanna contro Cristina Fernández de Kirchner a sei anni di carcere e all'inabilitazione ad esercitare cariche pubbliche per aver concesso irregolarmente una cinquantina di opere pubbliche durante i suoi anni di presidenza, tra il 2007 e il 2015. Lo rende noto il sito del quotidiano argentino Pagina12. "Tutta la nostra solidarietà a Cristina Kirchner: è una questione più politica dal nostro punto di vista e lei ha la nostra solidarietà", ha dichiarato Sheinbaum durante la sua consueta conferenza stampa giornaliera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Solidarietà di Claudia Sheinbaum a Cristina Kirchner dopo sentenza Corte Suprema Argentina

