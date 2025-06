Solenne apertura processo beatificazione e canonizzazione madre Valeria di S Sebastiano

Una nuova luce si accende sul cammino spirituale di Madre Valeria di S. Sebastiano, fondatrice delle Suore Oblate di S. Antonio di Padova. Il 15 giugno, alle ore 17, presso la parrocchia Ave Maris Stella di Brindisi, si dĂ il via al solenne processo diocesano per la sua beatificazione e canonizzazione, un passo fondamentale per onorare una vita dedicata ai piĂą bisognosi e alla fede. Un momento di grande significato per tutta la comunitĂ religiosa e i devoti.

BRINDISI - Solenne apertura processo diocesano per la Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio, Madre Valeria di S. Sebastiano, fondatrice delle Suore Oblate di S. Antonio di Padova. Il 15 giugno alle ore 17 presso la parrocchia Ave Maris Stella in Brindisi, s.e. monsignor Giovanni.

