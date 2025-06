Soldi per le carrozzine elettriche non più garantiti interrogazione M5s ai ministri Schillaci e Giorgetti

La questione dei fondi per le carrozzine elettriche, non garantiti e spesso un peso per le famiglie, arriva ufficialmente in Parlamento grazie a un’interrogazione del M5S ai ministri Schillaci e Giorgetti. Con i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza e l’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Nazionale, le spese di riparazione e sostituzione sono al centro di un acceso dibattito, sollevando interrogativi sulla tutela delle persone con disabilità motoria e sull’efficacia delle politiche di sostegno.

La questione delle spese per riparazioni e sostituzioni degli ausili a carico delle persone con disabilità motoria che utilizzano le carrozzine elettriche arriva in Parlamento. Costi che dal primo gennaio sono previsti dal decreto Tariffe con i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) e con l’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Nazionale. A seguito della pubblicazione dell’articolo su il Fatto Quotidiano del 12 giugno, è stata presentata un’interrogazione a risposta orale 3-02008 alla Camera dal deputato Andrea Quartini (come primo firmatario) del M5s. Il quesito è rivolto al ministro della Salute e al ministro dell’Economia e delle Finanze, con ministro delegato a rispondere Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Soldi per le carrozzine elettriche non più garantiti, interrogazione M5s ai ministri Schillaci e Giorgetti

