Soldi ai Cuffaro per ringraziarli | l’intercettazione dell’indagato per gli appalti nella Sanità in Sicilia

Una scoperta scioccante scuote il panorama politico siciliano: intercettazioni rivelano un presunto pagamento di 10-20 mila euro ai Cuffaro, come ringraziamento per il loro impegno in un'inchiesta sugli appalti sanitari. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica delle alleanze politiche in vista delle prossime elezioni regionali. Una vicenda che potrebbe cambiare gli equilibri politici e svelare retroscena nascosti della sanità siciliana.

Una quota di 10 o 20 mila euro da dare alla famiglia Cuffaro “per ringraziarli per l’impegno profuso in questa vicenda e per ingraziarseli in vista di un prospettabile (e prospettato) successo elettorale alle prossime elezioni regionali”. A volerli ringraziare, stando alle intercettazioni ambientali, è Antonino Maria Sciacchitano, un commercialista con ruoli di rilievo nella sanità siciliana, dove, grazie a connessioni politiche e con i vertici delle aziende sanitarie riusciva a manovrare appalti pubblici. Un modus operandi svelato dalle indagini della procura di Palermo che ha avanzato una richiesta di misure cautelari per 10 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Soldi ai Cuffaro per ringraziarli”: l’intercettazione dell’indagato per gli appalti nella Sanità in Sicilia