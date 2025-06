Sogno Juventus il top europeo rompe definitivamente con il proprio club | l’affare si infiamma

Diciamoci chiaramente: il mercato è in fermento e le sorprese sono dietro l’angolo. La Juventus, sognando il top europeo, potrebbe trovarsi al centro di un’epica trattativa che potrebbe rivoluzionare la sua stagione. Con Tudor confermato sulla panchina, l’attenzione si sposta su quelle stelle che potrebbero cambiare maglia a breve. Il calcio è fatto di sorprese, e questa potrebbe essere solo l’inizio di qualcosa di spettacolare.

La Juventus sogna ad occhi aperti. Uno dei calciatori top del panorama calcistico europeo rompe con il suo club e cerca squadra. L'affare può infiammarsi da un momento all'altro. Dopo settimane di dubbi e sondaggi, la Juventus ha deciso di confermare Igor Tudor. In fin dei conti, l'allenatore croato ha adempiuto al compito richiesto dalla società dopo l'esonero di Thiago Motta. Non brillando, ma l'obiettivo minimo è stato centrato. Diciamoci la verità, i dirigenti bianconeri non si sarebbero di certo strappati i capelli in caso di un ritorno di Antonio Conte o di un approdo del torinese Gian Piero Gasperini.