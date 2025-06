Sofia di Svezia un look decisamente solare per il battesimo della principessa Ines e tutti gli outfit della royal family

Sofia di Svezia ha illuminato il battesimo della principessa Ines con un look decisamente solare, sfoggiando un'elegante total yellow che ha conquistato tutti. La royal family si è distinta per scelte di stile raffinate e coordinate, con l'eccezione di Madeleine, in glicine, e la giovane principessa Estelle, che ha rispolverato un ensemble della madre Victoria. Un evento di moda e affetto reale che rimarrà nella memoria di tutti.

La reale ha optato per una mise total yellow mentre il resto della famiglia, tranne la cognata Madeleine in glicine, ha preferito una fantasia floreale. La principessa Estelle invece ha scelto di rispolverare un ensemble precedentemente indossato dalla madre, Victoria di Svezia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sofia di Svezia, un look decisamente solare per il battesimo della principessa Ines (e tutti gli outfit della royal family)

